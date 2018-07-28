2018-07-28T17:28:52+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье

В момент ДТП в салоне находились 27 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус с пассажирами опрокинулся в ПодмосковьеАвтобус с пассажирами опрокинулся в ПодмосковьеФото: Татьяна Коркина
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В субботу, 28 июля, появилась информация о серьезном ДТП с участием автобуса в Подмосковье. По некоторым данным, автобус с пассажирами опрокинулся в Домодедовском районе области. Как заявили в экстренных службах региона, в момент аварии в салоне находились 27 человек.

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, пока неизвестно. «Авария произошла в Домодедовском районе. В автобусе находились 27 человек, информация о пострадавших уточнятся», - сказал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, в настоящее время на месте происшествия уже работают представители экстренных служб.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в Московской области. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта автобус улетел в кювет и перевернулся на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово. Причиной того ДТП стало то, что водитель на заснеженной трассе не справился с управлением. Между тем тогда обошлось без пострадавших.

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