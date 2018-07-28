Суббота в Москве стала самым жарким днем года, но температурный рекорд не побит

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-28T17:50:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем 2018 года. По информации синоптиков, к 16:00 мск воздух на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, прогрелся до +30,7 градуса. Как заметили в метеобюро, до этого момента самым теплым днем считалось 30 июня.

«28 июля стало самым жарким днем 2018 года, предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня, когда воздух раскалился до +30,6 градуса», - сказал собеседник «Интерфакса», подчеркнув, что окончательное значение температуры этой субботы станет известно к концу дня.

Между тем стоит отметить, что температурный рекорд дня 28 июля не побит. Так, абсолютный максимум был зафиксирован в 2010 году: тогда столбики термометров в мегаполисе поднялись до отметки в +37,5 градуса.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 16:00 до 22:00 субботы в Москве ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер. Предполагается, что дожди немного остудят раскаленный воздух.

А вот в воскресенье, по заверениям метеорологов, жара в столице точно ослабнет, хотя температура по-прежнему останется выше климатической нормы. Так, 29 июля воздух в городе прогреется только до +25…+27 градусов.