СЕГОДНЯ 18:31 2018-07-28T18:31:48+03:00

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 16 человек Фото: Ольга БАТОВА

По предварительной информации, пассажирский транспорт опрокинулся, так как водитель не справился с управлением

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По последним данным, в результате ДТП с участием рейсового автобуса, случившегося в эту субботу, 28 июля, в Домодедовском районе Подмосковья, пострадали 16 человек. Такую цифру назвали в пресс-службе регионального главка МВД России.

«По предварительной информации, пострадали 16 человек, детей среди них нет», - сказал собеседник РИА Новости, уточнив, что все эти люди получили травмы легкой и средней степени тяжести.

А в МЧС России тем временем назвали предполагаемую причину аварии. Так, скорее всего, водитель пассажирского транспорта просто не справился с управлением. «Водитель автобуса не справился с управлением, произошло его опрокидывание в кювет», - подчеркнули в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно, что автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся в Домодедовском районе Московской области. Отмечалось, что в момент аварии в салоне находились 27 пассажиров.