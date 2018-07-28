Видео с места аварии автобуса в Подмосковье появилось в сети

СЕГОДНЯ 20:03 2018-07-28T20:03:49+03:00

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В сети появилось видео с места ДТП, случившегося ранее в субботу, 28 июля, в Домодедовском районе Подмосковья.

На выложенной в интернете записи видно, как рейсовый автобус лежит на боку в кювете. Также судя по опубликованным кадрам, в настоящее время на месте происшествия уже работают правоохранители и медики.

Автобус перевернулся на трассе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В момент ДТП в транспортном средстве находились 27 пассажиров: по некоторым данным, автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски. Что касается пострадавших, то их не менее 16 человек: все они получили травмы легкой и средней степени тяжести.