2018-07-28T20:03:49+03:00
Происшествия

Видео с места аварии автобуса в Подмосковье появилось в сети

Пассажирский транспорт перевернулся на трассе А-107 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Автобус перевернулся на трассе А-107 в ПодмосковьеАвтобус перевернулся на трассе А-107 в ПодмосковьеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В сети появилось видео с места ДТП, случившегося ранее в субботу, 28 июля, в Домодедовском районе Подмосковья.

На выложенной в интернете записи видно, как рейсовый автобус лежит на боку в кювете. Также судя по опубликованным кадрам, в настоящее время на месте происшествия уже работают правоохранители и медики.

Автобус перевернулся на трассе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В момент ДТП в транспортном средстве находились 27 пассажиров: по некоторым данным, автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски. Что касается пострадавших, то их не менее 16 человек: все они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские военные уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник
Женщина пострадала в Москве от упавших из-за сильного ветра деревьев
Пять человек пострадали из-за аварии на гоночной трассе в Бельгии
Бегство нелегалов после прибытия на испанский нудистский пляж попало на видео
Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада
Премьер Венгрии назвал «примитивной» политику ЕС по отношению к России
Порошенко отпраздновал Крещение Руси с непризнанным Киевским патриархатом
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 16 человек
«Так ничего и не понял»: экс-президент Эквадора заявил, что его преемник уже договорился с США по Ассанжу
Суббота в Москве стала самым жарким днем года, но температурный рекорд не побит
Автобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье
Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в Центральном доме литераторов
Совет Федерации одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний
Путин примет участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары
Москвичей предупредили о грозе с градом в субботу
Специалисты "Уралвагонзавода" представили Минобороны новую версию модернизации танка Т-72
МИД России прокомментировал заявление Армении о замене генсека ОДКБ
Совфед одобрил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами
Совфед одобрил законопроект о родных языках
Встреча Владимира Путина с футболистами сборной России: после ЧМ-2018 игроки получили госнаграды и почетные грамоты
Исполнительного директора телекомпании CBS обвинили в домогательствах шесть женщин
Совфед одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика
Совфед одобрил закон о повышении НДС до 20%
Конгресс США может запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один