Пять человек пострадали из-за аварии на гоночной трассе в Бельгии

СЕГОДНЯ 20:54 2018-07-28T20:54:31+03:00

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В субботу, 28 июля, авария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Как стало известно, во время гонки поддержки Super Trofeo автомобиль шведа Фредерика Бломстедта вылетел с дороги после столкновения с машиной пытавшегося обогнать его соперника. В итоге Lamborghini врезался в барьер безопасности, за которым находились четверо маршалов.

По последним данным, в результате случившегося травмы получили пять человек: пилот и четверо комиссаров гонки. Причем гонщика и одного из работников трассы пришлось госпитализировать. Троим другим пострадавшим помощь оказали на месте, передает телерадиокомпания RTL.

Отметим, аварии во время гонок далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года 17-летний пилот «Формулы» лишился обеих ног после того, как его машина на полном ходу врезалась в сломавшийся автомобиль.