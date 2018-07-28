2018-07-28T20:54:31+03:00
В мире

Пять человек пострадали из-за аварии на гоночной трассе в Бельгии

Автомобиль шведа Фредерика Бломстедта вылетел с дороги после столкновения с машиной соперника
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Авария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам в БельгииАвария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам в БельгииФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В субботу, 28 июля, авария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Как стало известно, во время гонки поддержки Super Trofeo автомобиль шведа Фредерика Бломстедта вылетел с дороги после столкновения с машиной пытавшегося обогнать его соперника. В итоге Lamborghini врезался в барьер безопасности, за которым находились четверо маршалов.

По последним данным, в результате случившегося травмы получили пять человек: пилот и четверо комиссаров гонки. Причем гонщика и одного из работников трассы пришлось госпитализировать. Троим другим пострадавшим помощь оказали на месте, передает телерадиокомпания RTL.

Отметим, аварии во время гонок далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года 17-летний пилот «Формулы» лишился обеих ног после того, как его машина на полном ходу врезалась в сломавшийся автомобиль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские военные уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник
Женщина пострадала в Москве от упавших из-за сильного ветра деревьев
Бегство нелегалов после прибытия на испанский нудистский пляж попало на видео
Видео с места аварии автобуса в Подмосковье появилось в сети
Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада
Премьер Венгрии назвал «примитивной» политику ЕС по отношению к России
Порошенко отпраздновал Крещение Руси с непризнанным Киевским патриархатом
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 16 человек
«Так ничего и не понял»: экс-президент Эквадора заявил, что его преемник уже договорился с США по Ассанжу
Суббота в Москве стала самым жарким днем года, но температурный рекорд не побит
Автобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье
Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в Центральном доме литераторов
Совет Федерации одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний
Путин примет участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары
Москвичей предупредили о грозе с градом в субботу
Специалисты "Уралвагонзавода" представили Минобороны новую версию модернизации танка Т-72
МИД России прокомментировал заявление Армении о замене генсека ОДКБ
Совфед одобрил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами
Совфед одобрил законопроект о родных языках
Встреча Владимира Путина с футболистами сборной России: после ЧМ-2018 игроки получили госнаграды и почетные грамоты
Исполнительного директора телекомпании CBS обвинили в домогательствах шесть женщин
Совфед одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика
Совфед одобрил закон о повышении НДС до 20%
Конгресс США может запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один