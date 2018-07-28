Женщина пострадала в Москве от упавших из-за сильного ветра деревьев

СЕГОДНЯ 21:16 2018-07-28T21:18:32+03:00

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В субботу, 28 июля, на Москву обрушился сильный ливень. Дождь лил стеной. При этом не обошлось без грозы и сильных порывов ветра. А жители юга столичного региона утверждают, что их буквально завалило градом.

Причем, как стало известно, на востоке мегаполиса от упавших из-за сильного ветра деревьев пострадала женщина. «В разных районах Москвы зафиксировано падение восьми деревьев. По предварительным данным, в Восточном административном округе пострадала одна женщина», - сказал представитель экстренных служб столицы РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее МЧС России предупреждало москвичей о непогоде с 16:00 до 22:00 субботы. Однако вскоре спасательное ведомство решило продлить экстренное предупреждение об опасных погодных условиях до конца 28 июля. «Росгидромет прогнозирует: в период с 20:00 до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», - говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.

Кстати, напомним, суббота, 28 июля, стала самым жарким днем 2018 года: к 16:00 мск воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ прогревался до +30,7 градуса.