2018-07-28T22:06:27+03:00
В мире

Стрельба в торговом центре в Техасе оказалась попыткой ограбления ювелирного магазина

Полиция не подтвердила информацию о перестрелке в ТЦ города Мак-Аллен
Дарья ИВАШКИНА
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В США полиция не подтвердила информацию о перестрелке в торговом центре города Мак-АлленВ США полиция не подтвердила информацию о перестрелке в торговом центре города Мак-АлленФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 28 июля, появилась информация о стрельбе в торговом центре La Plaza Mall, расположенном в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).

Изначально сообщения об инциденте появилась в социальных сетях. Интернет-пользователи писали об эвакуации людей из здания ТЦ. А вскоре местные стражи порядка обратились к жителям Мак-Аллена с просьбой не приближаться к торговому центру.

Лишь через какое-то время правоохранители объявили о том, что речь идет не о стрельбе по посетителям, а об обычной попытке ограбления ювелирного магазина. Причем, по заверениям полицейских, всех предполагаемых грабителей уже удалось задержать.

«Мы расследуем попытку ограбления ювелирного магазина в La Plaza Mall. Все подозреваемые уже находятся под стражей. Пострадавших нет», - говорится в официальном Twitter полиции Мак-Аллена.

Кстати, случаи применения огнестрельного оружия в США не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года при стрельбе в ТЦ под Нью-Йорком ранения получили два человека. Стрелку же тогда удалось сбежать с места преступления.

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