Путин поприветствовал гостей концерта в честь1030-летия Крещения Руси

СЕГОДНЯ 22:22 2018-07-28T22:22:57+03:00

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В субботу, 28 июля, президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников концерта, посвященного 1030-летию Крещения Руси. При этом глава нашего государства подчеркнул историческое значение выбора православия для Руси. По его словам, основы православной веры, воспринятые русским князем Владимиром от греческих учителей, заложили нравственные традиции нашего народа.

«Честность, милосердие, бескорыстность помыслов и поступков, любовь к ближнему, единство сформировали наш национальный характер, определили ход истории и становления России на все времена», - говорится в приветствии российского лидера, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Также Путин отметил, как важно «бережно передавать из поколения в поколение ценности, которые помогли нашим предкам сплотиться в могучее государство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу по всей России отмечали 1030-летие Крещения Руси.

СПРАВКА «КП»

Князь Владимир принял крещение в 988 году. Согласно «Повести временных лет», обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (греческое название - Херсон). Ныне же это территория города Севастополь.