2018-07-28T22:46:46+03:00
Общество

Состояние здоровья Иосифа Кобзона вызывает беспокойство у его поклонников

Однако супруга певца заверила, что никаких заявлений о состояние здоровья Иосифа Кобзона не делала и делать не собирается
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Иосиф КобзонИосиф КобзонФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Состояние здоровья Иосифа Кобзона уже на протяжении нескольких дней вызывает беспокойство. Певец, будучи в преклонном возрасте, продолжает борьбу с раком, которая началась более десяти лет назад.

Как известно, еще 26 июля появились сообщения о госпитализации народного артиста СССР. Причем в Госдуме подтвердили эту информацию, подчеркнув при этом, что слухи о состоянии здоровья Иосифа Давыдовича сильно преувеличены.

Однако в субботу, 28 июля, ряд СМИ написал, что Кобзон впал в кому. Между тем супруга певца Неля Кобзон в интервью «Комсомольской правде» опровергла все слухи и сплетни и поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа.

В частности, жена артиста подчеркнула, что никому никаких заявлений по поводу здоровья своего супруга никогда не делала и делать не собирается. «Поэтому - если кто-то читает или слышит, что я сделала заявление по поводу состояния здоровья или по поводу каких-то процедур... Это - неправда», - сказала Неля Кобзон. Как заметила жена певца, здоровье человека - это «личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа
Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству
Водитель убитых в ЦАР журналистов уверяет, что они понимали язык нападавших
В России могут начать маркировать велосипеды
Захарова рассказала, что в США Бутину содержат как опасную преступницу
Минздрав рассказал о правилах употребления вина в жару
«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР
Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019
ЧМ привлек в Россию 3,4 миллиона иностранцев
Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из колоний и тюрем
Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа
Генпрокуратура РФ сообщили о предотвращении 19 терактов за полгода
Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве
Сын Трампа рассказал об угрозах его семье
Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката