Состояние здоровья Иосифа Кобзона вызывает беспокойство у его поклонников

28 Июль 22:46 2018-07-28T22:46:46+03:00

Однако супруга певца заверила, что никаких заявлений о состояние здоровья Иосифа Кобзона не делала и делать не собирается

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Состояние здоровья Иосифа Кобзона уже на протяжении нескольких дней вызывает беспокойство. Певец, будучи в преклонном возрасте, продолжает борьбу с раком, которая началась более десяти лет назад.

Как известно, еще 26 июля появились сообщения о госпитализации народного артиста СССР. Причем в Госдуме подтвердили эту информацию, подчеркнув при этом, что слухи о состоянии здоровья Иосифа Давыдовича сильно преувеличены.

Однако в субботу, 28 июля, ряд СМИ написал, что Кобзон впал в кому. Между тем супруга певца Неля Кобзон в интервью «Комсомольской правде» опровергла все слухи и сплетни и поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа.

В частности, жена артиста подчеркнула, что никому никаких заявлений по поводу здоровья своего супруга никогда не делала и делать не собирается. «Поэтому - если кто-то читает или слышит, что я сделала заявление по поводу состояния здоровья или по поводу каких-то процедур... Это - неправда», - сказала Неля Кобзон. Как заметила жена певца, здоровье человека - это «личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».