В аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе ребенок

28 Июль 23:29 2018-07-28T23:29:34+03:00

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Число пострадавших в аварии в Домодедовском районе Подмосковья, где на трассе перевернулся автобус с артистами удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок», возросло до 20 человек, среди них есть 10-летний ребенок.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, уточнив: «13 человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр Подольска».

По словам директора коллектива Алексея Киселева, сам он после ДТП находится в удовлетворительном состоянии, но пять участников ансамбля пострадали серьезнее, получив травмы головы, переломы ребер и голени. А ребенок ушиб плечо, врачи его обследуют, передает ТАСС.

Тем временем, прокуратура Удмуртии выясняет, кому принадлежал автобус и соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности пассажирских перевозок на междугородних маршрутах.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 июля на трассе А-107 в Домодедовском районе перевернулся автобус, шедший из Москвы в Ижевск с 27 пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге.