В аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе ребенок
Число пострадавших в аварии в Домодедовском районе Подмосковья, где на трассе перевернулся автобус с артистами удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок», возросло до 20 человек, среди них есть 10-летний ребенок.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, уточнив: «13 человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр Подольска».
По словам директора коллектива Алексея Киселева, сам он после ДТП находится в удовлетворительном состоянии, но пять участников ансамбля пострадали серьезнее, получив травмы головы, переломы ребер и голени. А ребенок ушиб плечо, врачи его обследуют, передает ТАСС.
Тем временем, прокуратура Удмуртии выясняет, кому принадлежал автобус и соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности пассажирских перевозок на междугородних маршрутах.
Как ранее писал сайт kp.ru, 28 июля на трассе А-107 в Домодедовском районе перевернулся автобус, шедший из Москвы в Ижевск с 27 пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге.
Автобус перевернулся на трассе.