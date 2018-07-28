2018-07-29T00:04:14+03:00
Политика

Представитель Эрдогана: Отношения Турции с США можно спасти и вывести на новый уровень

Однако угрозы Вашингтона в адрес Анкары «не сработают», подчеркивает Ибрагим Калын
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты США и Турции на саммите НАТО в БрюсселеПрезиденты США и Турции на саммите НАТО в БрюсселеФото: REUTERS
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Угрозы Соединенных Штатов в адрес Турции «не сработают», но отношения между двумя странами еще можно спасти, считает официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Отношения можно спасти и вывести их на новый уровень при условии, если администрация США с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности», - написал он в своей колонке в газете Daily Sabah.

Калын отмечает, что «Турция не может игнорировать действия союзника по НАТО, когда они угрожают ее национальной безопасности как внутри республики, так и за ее пределами».

«Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет поддерживать хорошие отношения с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, и, вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают и лишь нанесут ущерб двусторонним отношениям», - подчеркнул представитель турецкого лидера.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что из-за планов Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 конгресс США решил приостановить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35. А на следующий день Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции, если власти не освободят американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в 2016 году.

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