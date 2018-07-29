2018-07-29T01:46:47+03:00
В мире

В Сербии убили адвоката, защищавшего Слободана Милошевича в

Драгослав Огнянович был застрелен на пороге своего дома в Новом Белграде, его сын ранен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Адвокат Драгослав Огнянович (в центре) отвечает на вопросы журналистов во время процесса над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем в Гааге 13 февраля 2002 годаАдвокат Драгослав Огнянович (в центре) отвечает на вопросы журналистов во время процесса над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем в Гааге 13 февраля 2002 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сербии неизвестные застрелили адвоката Драгослава Огняновича, который в 2002 году защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале.

Как сообщает местное издание Blic, Огнянович был убит в субботу, 28 июля, на пороге своего дома в Новом Белграде. При покушении на адвоката также был ранен его 26-летний сын. На месте преступления работают сотрудники полиции и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что Драгослав Огнянович работал в команде юристов, защищавшей Слободана Милошевича во время процесса над ним в Гааге.

Ранее сайт kp.ru писал о другом громком убийстве: в январе этого года Косовска-Митровице застрелили сербского политика Оливера Ивановича. Киллеры расстреляли политика у входа в офис его партии «Свобода, демократия, правда» из проезжавшей мимо машины, он скончался на месте. Президент Сербии назвал произошедшее терактом и вызовом стране в целом.

МЕЖДУ ТЕМ

Милошевич не оправдан, но и не обвинен

Галина САПОЖНИКОВА

Наш обозреватель вчиталась в сенсационные строки из документа Гаагского суда, где говорится: вина бывшего лидера Югославии в геноциде боснийцев в Сребренице не доказана (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смерть Слободана Милошевича: красивый уход или расправа?

Пять наивных вопросов о гибели экс-президента Югославии (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший футболист сборной России прокомментировал слова волейболистки Гамовой
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек, в том числе двое детей
Возле церкви в центре Белграда нашли сумку со взрывчаткой
Трамп ввел в Калифорнии режим ЧС из-за лесных пожаров
Представитель Эрдогана: Отношения Турции с США можно спасти и вывести на новый уровень
В аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе ребенок
В капитолии Колорадо на месте портрета Трампа установили фотографию Путина
Состояние здоровья Иосифа Кобзона вызывает беспокойство у его поклонников
Путин поприветствовал гостей концерта в честь1030-летия Крещения Руси
Стрельба в торговом центре в Техасе оказалась попыткой ограбления ювелирного магазина
Российские военные уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник
Женщина пострадала в Москве от упавших из-за сильного ветра деревьев
Пять человек пострадали из-за аварии на гоночной трассе в Бельгии
Бегство нелегалов после прибытия на испанский нудистский пляж попало на видео
Видео с места аварии автобуса в Подмосковье появилось в сети
Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада
Премьер Венгрии назвал «примитивной» политику ЕС по отношению к России