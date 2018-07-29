В Сербии убили адвоката, защищавшего Слободана Милошевича в

СЕГОДНЯ 01:33 2018-07-29T01:46:47+03:00

Адвокат Драгослав Огнянович (в центре) отвечает на вопросы журналистов во время процесса над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем в Гааге 13 февраля 2002 года Фото: REUTERS

Драгослав Огнянович был застрелен на пороге своего дома в Новом Белграде, его сын ранен

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В Сербии неизвестные застрелили адвоката Драгослава Огняновича, который в 2002 году защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале.

Как сообщает местное издание Blic, Огнянович был убит в субботу, 28 июля, на пороге своего дома в Новом Белграде. При покушении на адвоката также был ранен его 26-летний сын. На месте преступления работают сотрудники полиции и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что Драгослав Огнянович работал в команде юристов, защищавшей Слободана Милошевича во время процесса над ним в Гааге.

Ранее сайт kp.ru писал о другом громком убийстве: в январе этого года Косовска-Митровице застрелили сербского политика Оливера Ивановича. Киллеры расстреляли политика у входа в офис его партии «Свобода, демократия, правда» из проезжавшей мимо машины, он скончался на месте. Президент Сербии назвал произошедшее терактом и вызовом стране в целом.

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