2018-07-29T02:15:39+03:00
Происшествия

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек, в том числе двое детей

Еще от 12 до 20 местных жителей считаются пропавшими без вести, в штате введен режим ЧС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия лесных пожаров в районе города РеддингПоследствия лесных пожаров в районе города РеддингФото: REUTERS
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Из-за бушующих в американском штате Калифорния лесных пожаров погибли как минимум пять человек, сообщает агентство Associated Press. Жертв может быть больше: по разным данным, от 12 до 20 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно о гибели двух сотрудников пожарной охраны, которые пытались преградить дорогу огню с помощью бульдозера. Еще три человека – двое детей и их 70-летняя бабушка – погибли в окрестностях города Реддинг, где сложилось наиболее тяжелое положение.

В общей сложности огонь охватил площадь почти 650 тысяч квадратных километров, сгорели около 500 домов, сотни машин. Предписание о срочной эвакуации получили около 37 тысяч местных жителей. Огонь тушат свыше 3,4 тысячи пожарных, задействованы вертолеты.

Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации и распорядился предоставить пострадавшим от стихии районам штата федеральную поддержку.

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