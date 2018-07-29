Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек, в том числе двое детей
Из-за бушующих в американском штате Калифорния лесных пожаров погибли как минимум пять человек, сообщает агентство Associated Press. Жертв может быть больше: по разным данным, от 12 до 20 местных жителей считаются пропавшими без вести.
Ранее стало известно о гибели двух сотрудников пожарной охраны, которые пытались преградить дорогу огню с помощью бульдозера. Еще три человека – двое детей и их 70-летняя бабушка – погибли в окрестностях города Реддинг, где сложилось наиболее тяжелое положение.
В общей сложности огонь охватил площадь почти 650 тысяч квадратных километров, сгорели около 500 домов, сотни машин. Предписание о срочной эвакуации получили около 37 тысяч местных жителей. Огонь тушат свыше 3,4 тысячи пожарных, задействованы вертолеты.
Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации и распорядился предоставить пострадавшим от стихии районам штата федеральную поддержку.