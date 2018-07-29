Экс-футболист сборной России: «Не всецело согласен с Гамовой, но тоже её понимаю»

СЕГОДНЯ 02:42 2018-07-29T03:34:40+03:00

Евгений Алдонин отметил, что четвертьфинал в ЧМ по футболу – это прекрасное достижение

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Высказывания волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения футболистам нашей сборной званий Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал Чемпионата мира прокомментировал бывший полузащитник национальной команды России по футболу Евгений Алдонин. Он сказал, что не совсем согласен со знаменитой спортсменкой, но понимает ее.

Однако, отметил Алдонин, «это вопрос к руководителям нашего спорта». Он пояснил: «ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение», «действительно историческое».

«Неизвестно, когда мы вообще сможем повторить такой результат на чемпионате мира», - добавил футболист.

По его словам, он «с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимает уровень конкуренции в футболе».

При этом Евгений Алдонин подчеркнул, что мечта всех, кто любит футбол, была совсем близко – наша сборная была «в шаге от полуфинала» и «сплотила всю страну».

«Россияне с огромным волнением смотрели за всем этим. И то, что наши ребята подарили настоящий праздник, и то, что мы шикарно провели чемпионат мира – большая заслуга нашей страны», - такое мнение он высказал агентству «Спорт-Экспресс».

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