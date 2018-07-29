В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту

СЕГОДНЯ 04:22 2018-07-29T04:31:57+03:00

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В Германии вновь прозвучали призывы ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту. Об этом заявил лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер, считающий, что за то время, пока во главе правительства находится Ангела Меркель, в стране начался «политический застой».

«Я выступаю за то, чтобы срок полномочий главы кабинета министров ФРГ был ограничен восемью или десятью годами», - сказал он в интервью газете Bild.

По словам Линднера, все предыдущие канцлеры «были прогрессивнее госпожи Меркель», которая слишком долго занимает эту должность.

Ранее в январе этого года подобное мнение высказывал вице-президент Бундестага Томас Опперманн. Он тоже считает, что время пребывания главы кабмина Германии на посту нужно ограничить двумя сроками, потому что это «самая тяжелая работа» в стране.

Как писал сайт kp.ru, канцлер Германии избирается Бундестагом, количество сроков неограниченно. Ангела Меркель занимает эту должность уже чтвертый срок подряд – почти 13 лет (с ноября 2005 года). Между тем, последние соцопросы показывают, что большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство ещё четыре года.