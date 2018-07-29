2018-07-29T05:08:33+03:00
В мире

Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов

Джек-пот разделят между собой счастливчики из Онтарио и Квебека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Два жителя Канады выиграли $27 миллионовДва жителя Канады выиграли $27 миллионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победителями последнего розыгрыша национальной лотереи Lotto Max в Канаде стали сразу два человека, они разделят между собой джек-пот в размере 35 миллионов канадских долларов (примерно 27 миллионов долларов США).

Счастливчики пока за выигрышем не явились. По данным устроителей лотереи, один билет был продан в провинции Онтарио, второй — в Квебеке, сообщает телеканал CTV.

«Выпавшие номера – 8, 11, 14, 17, 26, 30 и 36. Бонус-число – 48», - уточнили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Организаторы добавили, что «утешительный приз» в размере один миллион местной валюте (около 770 тысяч американских долларов) в этот раз не достался никому.

Стоит отметить, что жителям Онтарио часто везет в лотерее Lotto Max. Так, счастливые билеты в этой провинции были куплены в марте и январе этого года, а также в октябре 2017-го.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о бармене из Сан-Франциско, который выиграл миллион, купив лотерейный билет за найденную на улице «двадцатку».

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