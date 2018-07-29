СЕГОДНЯ 10:50 2018-07-29T10:50:55+03:00

Следователи полагают, что один из флаконов с примененным в Солсбери токсином все еще находится на территории Великобритании

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Антитеррористическое подразделение британской полиции изучает версию, согласно которой в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль участвовали две группы злоумышленников — одна из них заранее доставила нервно-паралитический токсин на территорию Великобритании, а другая непосредственно осуществляла преступление.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на представителя властей.

Предполагается, что токсин доставили в королевство под видом парфюмерной продукции. Один из флаконов с веществом был обнаружен местными жителями в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери. Следователи опасаются, что на территории страны может находиться еще одна емкость с ядом, которая представляет потенциальную опасность.

«Если этот пузырек (содержимым которого отравились двое человек в Эймсбери) был запечатан, они (злоумышленники) использовали другой для входной двери (дома) Скрипалей, и где находится этот другой, можно только догадываться», - заявил собеседник издания.

Кроме того, источник выразил уверенность, что флакон для перевозки токсина мог быть куплен только в России.

«Предположение, что он не из России, почти смехотворно», - цитирует британского чиновника Mirror.

Как сообщал сайт «КП», 4 марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не дожидаясь результатов расследования и не предоставив каких-либо доказательств, британские власти возложили ответственность за инцидент на Москву. На данный момент и Сергея и Юлия Скрипаль уже выписаны из больницы.

Спустя несколько месяцев, 30 июня, в Эймсбери были госпитализированы местные жители Дон Стерджес и ее спутник Чарли Роули — они подобрали в парке неизвестный флакон, приняв его за парфюм. Британские власти утверждают, что емкость содержала токсин, аналогичный примененному в Солсбери.

Позже стало известно, что Срерджес скончалась в больнице, а Роули был выписан из лечебного учреждения 20 июля.