СЕГОДНЯ 12:49 2018-07-29T12:51:20+03:00

Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу Фото: Иван ПЕТРОВ

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Подозреваемому в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве назначат судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

Представитель ведомства отметил, что благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска подозреваемый в нападении на полицейского был задержан. Им оказался 17-летний юноша.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы нападения, в связи с чем с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

«Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал сайт «КП», нападение на 30-летнего сотрудника полиции произошло 27 июня возле дома 33 на 1-й Брестской улице, рядом с посольством Словакии. Злоумышленник набросился с ножом на командира взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Полицейского госпитализировали с несколькими ранениями в области груди, его состояние оценивается как средней тяжести.

По данным осведомленных источников, нападавшим является уроженец Чечни 2000 года рождения.