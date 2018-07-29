2018-07-29T12:51:20+03:00
Происшествия

Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Ранее правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 17-летний юноша
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизуПодозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизуФото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Подозреваемому в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве назначат судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

Представитель ведомства отметил, что благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска подозреваемый в нападении на полицейского был задержан. Им оказался 17-летний юноша.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы нападения, в связи с чем с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

«Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал сайт «КП», нападение на 30-летнего сотрудника полиции произошло 27 июня возле дома 33 на 1-й Брестской улице, рядом с посольством Словакии. Злоумышленник набросился с ножом на командира взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Полицейского госпитализировали с несколькими ранениями в области груди, его состояние оценивается как средней тяжести.

По данным осведомленных источников, нападавшим является уроженец Чечни 2000 года рождения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси
СМИ: Индия намерена приобрести американскую систему ПРО NASAMS II для защиты Дели
СМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в истории страны
Кравчук назвал украинские власти «циничными обманщиками»
Владимир Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ
Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в России
Британские СМИ: В отравлении Скрипалей участвовали две группы злоумышленников
Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США
Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии
Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту