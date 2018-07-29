СМИ: Индия намерена приобрести американскую систему ПРО NASAMS II для защиты Дели

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-29T13:19:09+03:00

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Индия рассматривает возможность приобретения американской системы противоракетной обороны NASAMS II в целях укрепления противовоздушной обороны Дели.

Как сообщает газета Times of India со ссылкой на собственные источники, необходимость приобретения NASAMS II признал Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии, который заседал под председательством главы военного ведомства Нирмалы Ситамаран.

Данное решение дает возможность правительству приобрести комплексы ПРО без объявления тендера с несколькими участниками. Сумма сделки оценивается примерно в 1 млрд долларов.

Предполагается, что американская система послужит дальнейшему развитию ПВО округа Дели и обеспечит городу защиту от самолетов, крылатых ракет и беспилотников вероятного противника, а также от терактов, подобных атакам на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году. Таким образом власти страны намерены обеспечить столице противоракетный щит, подобный тем, которыми располагают Вашингтон и Москва.

«NASAMS-II являются частью системы противовоздушной обороны Вашингтона, они также развернуты в ряде других стран НАТО. Помимо этого, у Израиля и России есть собственные системы противоракетной защиты», - напоминает издание.

NASAMS II - система ПРО, совместно разработанная норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Она предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.