СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-29T14:20:59+03:00

При крушении лодки в Турции погибли шесть человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, еще один пассажир судна пропал без вести

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На северо-западе Турции перевернулась лодка, перевозившая на греческий остров Мидилли сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их родственников. Крушение произошло в ночь на воскресенье, 29 июля, в Эгейском море неподалеку от портового города Айвалык.

Всего в момент ЧП на борту было 16 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, в том числе трое детей, кроме того, еще один человек пропал без вести. Остальных пассажиров судна, среди которых в основном женщины и дети, удалось спасти, для этого сотрудники местной береговой охраны использовали вертолет, передает агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Анкара считает Фетхуллаха Гюлена причастным к попытке госпереворота в 2016 году, в результате которой погибли более 160 человек.