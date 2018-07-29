2018-07-29T14:20:59+03:00
В мире

При крушении лодки в Турции погибли шесть человек

Кроме того, еще один пассажир судна пропал без вести
Дарья ИВАШКИНА
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При крушении лодки в Турции погибли шесть человекПри крушении лодки в Турции погибли шесть человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На северо-западе Турции перевернулась лодка, перевозившая на греческий остров Мидилли сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их родственников. Крушение произошло в ночь на воскресенье, 29 июля, в Эгейском море неподалеку от портового города Айвалык.

Всего в момент ЧП на борту было 16 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, в том числе трое детей, кроме того, еще один человек пропал без вести. Остальных пассажиров судна, среди которых в основном женщины и дети, удалось спасти, для этого сотрудники местной береговой охраны использовали вертолет, передает агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Анкара считает Фетхуллаха Гюлена причастным к попытке госпереворота в 2016 году, в результате которой погибли более 160 человек.

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