Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ

СЕГОДНЯ 14:29 2018-07-29T14:29:40+03:00

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Евгений Пархаев

Изменить размер текста: A A

Патриарх Московский и всея Руси освободил директора фабрики «Софрино» от всех должностей в организациях русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви», - говорится в сообщении пресс-службы.

Дальнейших комментариев относительного данного указа из патриархии не поступало.

Подмосковное предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода, включая иконы, утварь, облачения, богослужебные книги и сувенирную продукцию. Пархаев руководил фабрикой с 1987 года. Кроме того, с 2013 года он работал директором гостиницы РПЦ «Даниловская», являлся куратором патриарших резиденций в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в Москве.

В ходе своей работы Пархаев был неоднократно отмечен церковными наградами.