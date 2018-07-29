2018-07-29T14:29:40+03:00
Общество

Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ

Подмосковное предприятие является крупнейшим производителем предметов церковного обихода
Денис СУХОВ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Евгений ПархаевПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Евгений Пархаев
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Патриарх Московский и всея Руси освободил директора фабрики «Софрино» от всех должностей в организациях русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви», - говорится в сообщении пресс-службы.

Дальнейших комментариев относительного данного указа из патриархии не поступало.

Подмосковное предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода, включая иконы, утварь, облачения, богослужебные книги и сувенирную продукцию. Пархаев руководил фабрикой с 1987 года. Кроме того, с 2013 года он работал директором гостиницы РПЦ «Даниловская», являлся куратором патриарших резиденций в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в Москве.

В ходе своей работы Пархаев был неоднократно отмечен церковными наградами.

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