2018-07-29T14:41:17+03:00
Политика

Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища

Глава государства зашел в учебные классы по биологии и физике, а также оценил условия проживания нахимовцев [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье, 29 июля, президент РФ Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.

Встретил главу государства руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков. Он подробно рассказал российскому лидеру о новых условиях, созданных для нахимовцев, после чего президент лично осмотрел учебные классы по биологии и физике, где преподаватели продемонстрировали ему новые возможности для обучения курсантов.

Также Путин оценил условия проживания нахимовцев. Главе нашего государства показали спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.

В конце же визита представители училища подарили российскому лидеру набор, состоящий из двух фарфоровых тарелок, на которых изображено учебное заведение, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В смотре приняли участие свыше пяти тысяч военных моряков. При этом были задействованы 40 кораблей, подлодок и катеров, а также 46 самолетов и вертолетов.

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

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