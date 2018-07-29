Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
В воскресенье, 29 июля, президент РФ Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.
Встретил главу государства руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков. Он подробно рассказал российскому лидеру о новых условиях, созданных для нахимовцев, после чего президент лично осмотрел учебные классы по биологии и физике, где преподаватели продемонстрировали ему новые возможности для обучения курсантов.
Также Путин оценил условия проживания нахимовцев. Главе нашего государства показали спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.
В конце же визита представители училища подарили российскому лидеру набор, состоящий из двух фарфоровых тарелок, на которых изображено учебное заведение, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В смотре приняли участие свыше пяти тысяч военных моряков. При этом были задействованы 40 кораблей, подлодок и катеров, а также 46 самолетов и вертолетов.
Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!