Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-29T14:41:17+03:00

Глава государства зашел в учебные классы по биологии и физике, а также оценил условия проживания нахимовцев [видео]

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В воскресенье, 29 июля, президент РФ Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.

Встретил главу государства руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков. Он подробно рассказал российскому лидеру о новых условиях, созданных для нахимовцев, после чего президент лично осмотрел учебные классы по биологии и физике, где преподаватели продемонстрировали ему новые возможности для обучения курсантов.

Также Путин оценил условия проживания нахимовцев. Главе нашего государства показали спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.

В конце же визита представители училища подарили российскому лидеру набор, состоящий из двух фарфоровых тарелок, на которых изображено учебное заведение, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В смотре приняли участие свыше пяти тысяч военных моряков. При этом были задействованы 40 кораблей, подлодок и катеров, а также 46 самолетов и вертолетов.