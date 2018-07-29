2018-07-29T14:55:33+03:00
Политика

Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»

Глава государства выступил на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье, 29 июля, на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота, заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «одним из двигателей технологического прорыва».

Как заметил глава нашего государства, военные моряки всегда в числе первых осваивали достижения науки и техники. «Обеспечение текущих перспективных потребностей флота должно и дальше стимулировать разработку и внедрение передовых инновационных технологий, быть одним из двигателей технологического прорыва», - цитирует российского лидера ТАСС.

За этим, как считает Путин, «непременно последует переток прорывных знаний в гражданскую сферу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье наш президент принял главный военно-морской парад страны, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Затем же глава государства осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища.

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