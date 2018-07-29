СЕГОДНЯ 15:19 2018-07-29T15:19:04+03:00

В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов Фото: кадр с видео

Очевидцы засняли голодную и агрессивную рыбу, находясь всего в паре метров от нее [видео]

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Туристы, отдыхающие на китайском курорте Дадунхай на острове Хайнань, стали свидетелями необычного происшествия. Там акула длиной около двух метров заплыла на мелководье и попыталась напасть на людей.

Причем попытку нападения морского хищника удалось снять на видео. Более того, очевидцы снимали голодную и агрессивную рыбу, находясь всего в паре метров от нее.

На опубликованных в сети кадрах видно, как акула мечется в воде и пытается напасть на окруживших его туристов.

В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на людей.

Кстати, отметим, морские хищники нападали на людей и раньше. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале на видео попало нападение тупорылой акулы на спортсмена на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд.

А вот в июне на юге Австралии дайверы сняли на камеру схватку двух акул. Тогда одна из хищниц неожиданно атаковала другую.