«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-29T16:05:29+03:00

Актер и бывший губернатор Калифорнии раздавил автомобиль на собственном 50-тонном М47 Patton

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Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер полностью уничтожил лимузин Lincoln, переехав его на своем личном танке M47 Patton.

Соответствующее видео, снятое для программы Make It, было опубликовано телеканалом CNBC.

Как пояснил актер ведущему программы Джею Лено, танки М47 разрабатывались во время Корейской войны и поставлялись многим союзникам США по всему миру. Принадлежащий Шварцнеггеру 50-тонный Patton с номером 331 — именно та машина, которую экс-губернатор Калифорнии водил во время службы в австрийской армии.

«Что ты хотел бы раздавить?», - поинтересовался Лено, обращаясь к Шварценеггеру перед заездом.

«Все что найдем!..Давай просто запрыгнем в танк и раздавим все, что встретится нам на пути», - ответил актер.

На пути танковых энтузиастов встретился роскошный девятиметровый Lincoln Towncar. Стальной монстр Шварценеггера на полном ходу проехал по автомобилю, буквально превратив красавец-лимузин в груду искореженного железа.