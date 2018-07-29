2018-07-29T16:18:35+03:00
Политика

Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России

А на сторожевом корабле «Сметливый» морякам вручили ведомственные награды
Дарья ИВАШКИНА
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Малый ракетный корабль «Град Свияжск»Малый ракетный корабль «Град Свияжск»Фото: Минобороны РФ
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В воскресенье, 29 июля, в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) на рейде сирийского порта Тартус прошел парад кораблей. В нем участвовали суда обеспечения, входящие в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В частности, в смотре были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист» и малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск». А в небе над Тартусом в честь праздника пролетели такие самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России, как Су-24М, Су-34 и Су-35С, базирующиеся на авиабазе Хмеймим.

Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Фото: Минобороны РФ

Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино»Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, на сторожевом корабле «Сметливый» состоялась церемония награждения моряков. «Экипажи кораблей при выполнении задач в Средиземном море показали отличные результаты в боевой подготовке», - отмечается в сообщении оборонного ведомства России, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

В сирийском порту Тартус отметили День ВМФ Фото: Минобороны РФ

В сирийском порту Тартус отметили День ВМФФото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад страны. В нем были задействованы 40 кораблей, подлодок и катеров, а также 46 самолетов и вертолетов.

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