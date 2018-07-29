2018-07-29T16:41:44+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана

Анкара не собирается отказываться от поставок газа из исламской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В воскресенье, 29 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена отказываться от поставок газа из Ирана. Другими словами, Анкара не собирается поддерживать санкции США против исламской республики.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что обсуждал эту тему еще с предыдущим хозяином Белого дома Бараком Обамой, а в воскресенье утром повторил позицию своей страны относительно иранского голубого топлива нынешнему главе Соединенных Штатов Дональду Трампу.

«Если остановить эти поставки (газа из Ирана), кто предоставит голубое топливо Турции? Без него мои граждане замерзнут зимой, и что мне с этим тогда делать?» - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, президент Турции выразил мнение о том, что санкции Вашингтона против Тегерана «невыгодны никому, кроме США».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты с помощью ограничительных мер планируют свести на нет продажу нефти Ираном. Ожидается, что возвращение санкций будет проходить в два этапа - в августе и в ноябре.

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