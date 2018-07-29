Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу назвал условие для снятия пошлин на сталь из Европы. По его словам, Вашингтон может отменить ограничительные меры в том случае, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными.
«Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили», - приводит слова Кудлоу агентство Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Кстати, для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.
Что касается ввозных пошлин на автомобили, то буквально на днях министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить пошлины на машины, произведенный в странах Европейского союза. Дело в том, что незадолго до этого США и ЕС договорились начать работу над обнулением пошлин.