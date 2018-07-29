Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь

СЕГОДНЯ 16:58 2018-07-29T16:59:03+03:00

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Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу назвал условие для снятия пошлин на сталь из Европы. По его словам, Вашингтон может отменить ограничительные меры в том случае, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными.

«Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили», - приводит слова Кудлоу агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Кстати, для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.

Что касается ввозных пошлин на автомобили, то буквально на днях министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить пошлины на машины, произведенный в странах Европейского союза. Дело в том, что незадолго до этого США и ЕС договорились начать работу над обнулением пошлин.