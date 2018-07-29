2018-07-29T17:36:16+03:00
Общество

«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна

Руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» скончался на 59-м году жизни
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Певец Олег ГазмановПевец Олег ГазмановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Певец Олег Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна. При этом он назвал усопшего «превосходным музыкантом», а также «хорошим и светлым человеком».

«Как горько и неожиданно. Умер Семен Мильштейн, превосходный музыкант, трубач, заслуженный артист России, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд", хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память», - написал Газманов на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее появилась информация о том, что умер трубач Семен Мильштейн. Как стало известно, он скончался на 59-м году жизни. Причина смерти музыканта не сообщается.

СПРАВКА «КП»

Семен Мильштейн начал музыкальную карьеру в 80-х годах XX века. С 2005 года он дирижировал «Данс-лендом». А с 2007 года трубач стал преподавать в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных
Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси