«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна

СЕГОДНЯ 17:35 2018-07-29T17:36:16+03:00

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Певец Олег Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна. При этом он назвал усопшего «превосходным музыкантом», а также «хорошим и светлым человеком».

«Как горько и неожиданно. Умер Семен Мильштейн, превосходный музыкант, трубач, заслуженный артист России, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд", хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память», - написал Газманов на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее появилась информация о том, что умер трубач Семен Мильштейн. Как стало известно, он скончался на 59-м году жизни. Причина смерти музыканта не сообщается.

СПРАВКА «КП»

Семен Мильштейн начал музыкальную карьеру в 80-х годах XX века. С 2005 года он дирижировал «Данс-лендом». А с 2007 года трубач стал преподавать в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.