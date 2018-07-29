2018-07-29T17:52:53+03:00
В мире

Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике

Американский лидер призвал демократов поддержать законопроект о безопасности государственных границ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства в том случае, если члены Демократической партии Соединенных Штатов не поддержат законопроект о безопасности государственных границ, который подразумевает, в частности, строительство стены на границе с Мексикой.

«Я бы хотел прекратить работу правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает и строительство стены!» - написал американский лидер в своем Twitter.

При этом он призвал перейти к «миграционной системе, основанной на заслугах». «Необходимо избавиться от лотереи (выдачи гражданства), от практики «поймал и отпустил» и прочего, нам стоит, наконец, перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну», - добавил хозяин Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, у Дональда Трампа достаточно жесткая позиция относительно мигрантов. К примеру, он уже неоднократно заявлял о том, что Америке следует принимать только людей, которые помогут ей снова стать сильной и великой.

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