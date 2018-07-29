Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных

СЕГОДНЯ 19:02 2018-07-29T19:02:42+03:00

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Посольство РФ прокомментировало публикацию британских СМИ о том, что в инциденте с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы участвовали «две группы людей из России».

Как заметили дипломаты, спекуляции вокруг событий в Солсбери и Эймсбери мешают наказать виновных. «Бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую британским правительством. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов (в Солсбери и Эймсбери), а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных», - говорится на сайте российского диппредставительства.

Также в дипмиссии выразили уверенность в том, что уже настало время «прекратить искусственное нагнетание обстановки и перейти в режим работы только с фактами». При этом дипломаты призвали Лондон представить гражданам своей страны, а заодно и мировому сообществу, «исключительно подтвержденную и проверенную информацию» об отравлениях в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги расследования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А 30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Чуть позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что пара подверглась воздействию все того же нервно-паралитического вещества.