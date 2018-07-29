2018-07-29T19:02:42+03:00
Политика

Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных

В дипмиссии призвали Лондон «прекратить искусственное нагнетание обстановки»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновныхПосольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство РФ прокомментировало публикацию британских СМИ о том, что в инциденте с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы участвовали «две группы людей из России».

Как заметили дипломаты, спекуляции вокруг событий в Солсбери и Эймсбери мешают наказать виновных. «Бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую британским правительством. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов (в Солсбери и Эймсбери), а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных», - говорится на сайте российского диппредставительства.

Также в дипмиссии выразили уверенность в том, что уже настало время «прекратить искусственное нагнетание обстановки и перейти в режим работы только с фактами». При этом дипломаты призвали Лондон представить гражданам своей страны, а заодно и мировому сообществу, «исключительно подтвержденную и проверенную информацию» об отравлениях в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги расследования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А 30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Чуть позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что пара подверглась воздействию все того же нервно-паралитического вещества.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике
«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси