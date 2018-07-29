СЕГОДНЯ 19:23 2018-07-29T19:24:17+03:00

Число россиян в частных британских школах за три года сократилось более чем на треть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По некоторым данным, связано это «резкое падение» с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном

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Британский Совет частных школ провел исследование и выяснил, что число россиян, обучающихся в Соединенном Королевстве, значительно сократилось за последние три года.

Так, если в 2015 году в британских учебных заведениях обучались 2795 россиян, то к апрелю текущего года их количество уменьшилось до 1699. Другими словами, число учеников из РФ упало на 39,2%.

Это «резкое падение» связано с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном, пишет The Telegraph. Причем, как отмечает издание, положение еще больше усугубилось после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по версии британских властей, Скрипали подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств при этом не представили. Между тем российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергла.