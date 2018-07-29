«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта

СЕГОДНЯ 19:41 2018-07-29T19:41:34+03:00

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала в эфире Радио «Комсомольская правда» присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). По ее мнению, игроки нашей национальной команды заслужили почетные звания. При этом парламентарий подчеркнула, что в жизни всегда бывают исключения из правил.

- Мое мнение: ребята заслужили. Не так часто получается собрать команду, не так часто получается дойти до одной четвертой финала. И может быть, действительно в правилах получения звания заслуженного мастера спорта не значится, что за это должны давать звание. Но в этом случае - ребята боролись на домашнем чемпионате мира, ребята действительно очень здорово вели себя. По совокупности, я считаю, ребята заслужили ЗМС. Даже если есть какие-то правила - всегда есть и исключения для таких случаев, - сказала Журова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу футболистам российской сборной, которые пробились в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года (ЧМ-2018), выдали значки «Заслуженный мастер спорта». После этого некоторые российские спортсмены возмутились. Дело в том, что всем остальным атлетам для звания ЗМС нужно выигрывать Олимпийские игры и чемпионаты мира.