2018-07-29T20:11:31+03:00
Политика

«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80

В издании National Interest пришли к выводу, что сообщения о том, что Т-80 «устарел», являются преждевременными
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Танк Т-80. Фото: wikipedia.orgТанк Т-80. Фото: wikipedia.org
Изменить размер текста:

Западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80. Так, в американском издании National Interest (NI) вышла статья под заголовком «Это не шутка», посвященная именно этой боевой машине.

Как отмечает журнал, некоторые западные эксперты называют российский танк «тупиковым оружием», которое якобы нуждается в кардинальной переработке. Между тем, по мнению авторов статьи, сообщения о том, что Т-80 «устарел», являются преждевременными.

Как говорится в материале NI, для российского климата Т-80 подходит гораздо больше, чем Т-72 или Т-90. Дело в том, что эта машина с газотурбинной силовой установкой готова к бою буквально через минуту после запуска, в то время как танкам на дизеле нужно прогревать мотор около 45 минут.

Особенно сотрудников National Interest впечатлила модификация Т-80 под названием «Объект 640» («Черный орел»). У этого танка был удлиненный корпус и шасси, что позволяло усилить лобовую броню, а также совершенный автоматический механизм заряжания.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально накануне специалисты «Уралвагонзавода» представили Минобороны РФ новую версию модернизации танка Т-72. Как заметил тогда заместитель гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов, легендарнейший танк-долгожитель «не собирается заканчивать свою жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети
Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель
«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта
Число россиян в частных британских школах за три года сократилось более чем на треть
Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных
Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике
«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси