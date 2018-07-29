«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80

СЕГОДНЯ 20:11 2018-07-29T20:11:31+03:00

В издании National Interest пришли к выводу, что сообщения о том, что Т-80 «устарел», являются преждевременными

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Западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80. Так, в американском издании National Interest (NI) вышла статья под заголовком «Это не шутка», посвященная именно этой боевой машине.

Как отмечает журнал, некоторые западные эксперты называют российский танк «тупиковым оружием», которое якобы нуждается в кардинальной переработке. Между тем, по мнению авторов статьи, сообщения о том, что Т-80 «устарел», являются преждевременными.

Как говорится в материале NI, для российского климата Т-80 подходит гораздо больше, чем Т-72 или Т-90. Дело в том, что эта машина с газотурбинной силовой установкой готова к бою буквально через минуту после запуска, в то время как танкам на дизеле нужно прогревать мотор около 45 минут.

Особенно сотрудников National Interest впечатлила модификация Т-80 под названием «Объект 640» («Черный орел»). У этого танка был удлиненный корпус и шасси, что позволяло усилить лобовую броню, а также совершенный автоматический механизм заряжания.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально накануне специалисты «Уралвагонзавода» представили Минобороны РФ новую версию модернизации танка Т-72. Как заметил тогда заместитель гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов, легендарнейший танк-долгожитель «не собирается заканчивать свою жизнь».