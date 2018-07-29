2018-07-29T21:03:25+03:00
Сочные новости

Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети #сочныеновости

Кроме того, Баннер успевает заботиться и о своей пожилой хозяйке
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Instagram/@bannerthesuperdogФото: Instagram/@bannerthesuperdog
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Пес по кличке Баннер растрогал интернет-пользователей: мало того, что этот добродушный хаски заботится о своей пожилой хозяйке Уитни Брайли, так недавно он еще и спас семерых котят.

Как выяснилось, во время одной из прогулок в лесу собака обнаружила семерых котят в коробке, после чего она лаем подозвал свою хозяйку, которая в итоге решила забрать малышей домой, чтобы те не замерзли. В результате детеныши выжили, и теперь Брайли собирается отдать их в добрые руки.

Кстати, у самой женщины дома уже есть кот, причем также спасенный Баннером. Два года назад пес нашел теперь уже своего лучшего друга в канаве. Тогда он также лаем привлек внимание хозяйки к новорожденному котенку, который теперь живет вместе со своими спасителями.

Однако спасение котят - не единственное занятие Баннера. Также он помогает Уитни Брайли найти лекарства при посттравматических стрессовых расстройствах, приступах тревоги и мигрени. Кроме того, по словам пожилой женщине, она не смогла бы ориентироваться и давно бы уже заблудилась без своего хаски, пишет Bored Panda.

Сочные новости.

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