Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети #сочныеновости
Пес по кличке Баннер растрогал интернет-пользователей: мало того, что этот добродушный хаски заботится о своей пожилой хозяйке Уитни Брайли, так недавно он еще и спас семерых котят.
Как выяснилось, во время одной из прогулок в лесу собака обнаружила семерых котят в коробке, после чего она лаем подозвал свою хозяйку, которая в итоге решила забрать малышей домой, чтобы те не замерзли. В результате детеныши выжили, и теперь Брайли собирается отдать их в добрые руки.
Кстати, у самой женщины дома уже есть кот, причем также спасенный Баннером. Два года назад пес нашел теперь уже своего лучшего друга в канаве. Тогда он также лаем привлек внимание хозяйки к новорожденному котенку, который теперь живет вместе со своими спасителями.
Однако спасение котят - не единственное занятие Баннера. Также он помогает Уитни Брайли найти лекарства при посттравматических стрессовых расстройствах, приступах тревоги и мигрени. Кроме того, по словам пожилой женщине, она не смогла бы ориентироваться и давно бы уже заблудилась без своего хаски, пишет Bored Panda.
Сочные новости.
Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»