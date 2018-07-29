2018-07-29T21:20:22+03:00
В мире

Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

По словам политика, главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР тепло приветствовали» его предложение
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В воскресенье, 29 июля, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС, призвал лидеров блока (глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) позволить его стране присоединиться к альянсу.

«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», - сказал Эрдоган журналистам, отметив при этом, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение. Причем, по словам политика, за расширение больше всех выступает Китай. «Я увидел, что все они обдумывают вопрос о включении других стран в свою платформу. Они не против этого», - подчеркнул турецкий лидер.

Также Эрдоган заметил, что присоединение его государства к БРИКС расширило бы возможности Анкары в том, что касается развития экономики и инвестиций. «Я считаю, что неправильно оставаться вне подобного рода объединений», - приводит слова главы республики газета Hurriyet.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, десятый саммит группы БРИКС проходил 25-27 июля в Йоханнесбурге.

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