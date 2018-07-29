2018-07-29T21:43:40+03:00
Политика

Украинская писательница рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере

Как заявила Лариса Ницой, вожатых штрафовали за разговоры на русском
Дарья ИВАШКИНА
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Украинская писательница Лариса Ницой. Фото: Facebook/@larysa.nitsoiУкраинская писательница Лариса Ницой. Фото: Facebook/@larysa.nitsoi
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Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать.

Как заметила националистка, в лагерь приехало много русскоязычных детей, в связи с чем она обратилась к вожатым-воспитателям, призвав их разговаривать только на украинском языке. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», - похвасталась Ницой в интервью украинским СМИ.

Причем всех «нарушителей», по словам писательницы, было решено штрафовать. В результате у некоторых воспитателей вычли из зарплаты 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей).

Также Лариса Ницой подчеркнула, что между собой дети могли разговаривать на любом языке. Однако «в публичном пространстве» они должны были говорить по-украински, за что, по словам националистки, получали вознаграждение в виде конфет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Лариса Ницой известна своей активной борьбой с русской речью на украинской территории. Так, недавно ее возмутило количество русскоговорящих киевлян.

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