Украинская писательница рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере
Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать.
Как заметила националистка, в лагерь приехало много русскоязычных детей, в связи с чем она обратилась к вожатым-воспитателям, призвав их разговаривать только на украинском языке. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», - похвасталась Ницой в интервью украинским СМИ.
Причем всех «нарушителей», по словам писательницы, было решено штрафовать. В результате у некоторых воспитателей вычли из зарплаты 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей).
Также Лариса Ницой подчеркнула, что между собой дети могли разговаривать на любом языке. Однако «в публичном пространстве» они должны были говорить по-украински, за что, по словам националистки, получали вознаграждение в виде конфет.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Лариса Ницой известна своей активной борьбой с русской речью на украинской территории. Так, недавно ее возмутило количество русскоговорящих киевлян.
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