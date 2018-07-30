2018-07-30T01:34:17+03:00
В мире

На пост мэра Еревана претендует известный в Армении комик

Актер комедийного жанра стал кандидатом от партии «Гражданский договор»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Айк Марутян – известный в Армении комический актер. Фото: Личная страница в InstagramАйк Марутян – известный в Армении комический актер. Фото: Личная страница в Instagram
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Известный в Армении актер-комик Айк Марутян претендует на пост мэра Еревана. Его кандидатуру на должность столичного градоначальника выдвинула возглавляемая премьером Николом Пашиняном партия «Гражданский договор».

Об этом сообщила партийная пресс-служба, уточнив, что это решение было принято на заседании «Гражданского договора» в воскресенье. Актер комедийного жанра Айк Марутян во время апрельских акций протеста в республике активно поддерживал Пашиняна, а в мае вступил в его партию. Выборы мэра Еревана пройдут в сентябре, передает Интерфакс.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, бывший телевизионный комик и режиссер Джимми Моралес стал президентом Гватемалы, победив на выборах главы государства в октябре 2015 года.

А в прошлом году мэром Тбилиси был избран футболист Каха Каладзе, баллотировавшийся от правящей партии «Грузинская мечта». Бывший защитник «Динамо» (Тбилиси) и итальянского «Милана» в первом же туре набрал 51 процент голосов избирателей.

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