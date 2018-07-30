Президент Хорватии вновь пригласила Путина в Загреб

СЕГОДНЯ 01:51 2018-07-30T02:07:47+03:00

Колинда Грабар-Китарович ранее в Сочи предлагала президенту России нанести визит в Хорватию, в Москве же повторила свое приглашение

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вновь пригласила российского коллегу Владимира Путина приехать в Загреб с государственным визитом. Она подчеркнула, что хорваты очень ждут президента России.

По словам Грабар-Китарович, она уже приглашала главу нашего государства посетить свою страну в прошлом году, когда приезжала в Сочи, и в Москве повторила свое приглашение.

«Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», - сказала хорватский лидер в интервью газете «Коммерсант».

При этом она отметила, что дата возможного визита Владимира Путина «зависит от расписаний нас обоих», но она готова принять коллегу из России «как только ему будет это удобно».

«Мы очень ждем Владимира Путина. Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы», - подчеркнула Грабар-Китарович, добавив, что отношение хорватов к России можно было увидеть во время Чемпионата мира по футболу.

Ранее, как писал сайт kp.ru, она рассказала, что во время церемонии награждения победителей ЧМ даже не заметила, как пошел дождь, – настолько увлечена была происходящим на «Лужниках».

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