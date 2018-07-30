Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФ

СЕГОДНЯ 03:01 2018-07-30T03:23:55+03:00

По словам главы МИД Украины, наша страна «ищет аргументы в прошлом», «огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал принятое Советом Федерации решение установить в нашей стране новый праздник – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Памятная дата будет отмечаться 19 апреля.

Глава МИД Незалежной увидел в этом решении «слабость» России, о чем и написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран», - пишет Климкин.

По его словам, это «жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления (тут украинский министр, видимо, опечатался, имея в виду «оправдание»: по-украински «виправлення» (исправление) и «виправдання» (оправдание) пишутся похоже – прим.) сегодняшних преступлений».

И подытожил: «РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам прошедшего в марте 2014 года народного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной. А 25 июля, как сообщал сайт kp.ru, госдепартамент США выпустил так называемую «Крымскую декларацию», которая определяет непризнание полуострова частью России официальной политикой Штатов.

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