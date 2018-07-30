2018-07-30T04:22:09+03:00
Политика

Трамп обвинил спецпрокурора США «по делу России» в необъективности

Глава Белого дома призвал Мюллера признать личную заинтересованность в проводимом им расследовании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера в необъективности при расследовании упорно приписываемого России вымышленного «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, и призвал его признать личную заинтересованность в деле о «руке Москвы».

«Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь признать существование конфликта интересов в отношении президента Трампа, в том числе тот факт, что у нас были очень неприятные и напряженные споров деловые отношения, когда я я отказался назначить его главой ФБР (за день до его назначения спецпрокурором), а Коми – его близкий друг», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, глава Белого дома в начале мая прошлого года отправил в отставку назначенного его предшественником Бараком Обамой директора ФБР Джеймса Коми. Это решение Трамп объяснил неспособностью Коми руководить Федеральным бюро расследований.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что дело о якобы имевшем место сговоре Дональда Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 года по существу завершено.

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