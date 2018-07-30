2018-07-30T07:57:48+03:00
Политика

У границ России за неделю зафиксированы 25 летательных аппаратов

Российские летчики за это время пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Екатерина БОЛГОВА
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Российские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовРоссийские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшую неделю у границ России были зафиксированы двадцать пять летательных аппаратов, которые вели разведку. За это время российские летчики пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов "с целью недопущения пересечения госграницы".

Такие данные Минобороны публикует газета "Красная звезда" в понедельник, 30 июля. Размещенная инфографика сообщает, что разведку у границ России вели 25 иностранных летательных аппаратов. Отмечается, что "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

По информации издания, за неделю в рамках боевой подготовки российские летчики выполнили 298 летных смен на 87 аэродромах. Кроме того, в целях воинских перевозок было осуществлено более 900 перелетов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России.

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