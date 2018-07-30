Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета

СЕГОДНЯ 08:50 2018-07-30T08:50:53+03:00

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Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан". По его словам, соответствующие предложения внесены в госпрограмму вооружений, рассчитанную до 2027 года.

"Они (прописаны) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", — сказал Борисов журналистам.

Он отметил, что в настоящее время парк имеющихся самолетов Ан-124 "Руслан" может эксплуатироваться до 2050 года при обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на двигатели Д-35, выпускаемые в России.

"Возобновление производства (самолетов "Руслан" — ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", — добавил вице-премьер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Борисов рассказал, что на вооружение в российскую армию вскоре поступят высокоточное оружие и новинки в области стратегического вооружения.