Россия планирует экспортировать малые ракетные корабли с «Калибрами»

СЕГОДНЯ 09:29 2018-07-30T09:29:54+03:00

Вице-премьер Юрий Борисов не сомневается, что скоростные и хорошо вооруженные корветы проекта 22800 получат признание в странах Тихоокеанского региона

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Россия планирует поставлять за рубеж малые ракетные корабли проекта 22800, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Эти корабли получились очень удачными — большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной», - отметил Борисов.

По мнению вице-премьера, российские корветы обладают хорошим экспортным потенциалом. Приоритетным рынком станут страны Тихоокеанского региона.

«Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал», - добавил Борисов.

По словам вице-премьера, в настоящее время малые ракетные корабли проекта 22800 поступают на вооружение российского Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Первый корабль проекта 22800 заложили в 2015 году, сейчас на воду уже спущены корветы «Тайфун», «Шквал» и «Ураган». Помимо крылатых ракет «Калибр, они вооружены артиллерийскими и зенитными установками.