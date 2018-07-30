«Либо провокатор, либо преступник»: Эксперт оценил слова латвийского депутата о «развале» России

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-30T11:17:16+03:00

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Какие-либо заявления о раздроблении России на части являются либо сознательной провокацией, либо покушением на территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Такое мнение выразил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта, оценивая недавнее заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса.

Ранее Кирштейнс выразил уверенность, что «мир в Европе» наступит только после того, как Россия распадется на части в соответствии с этническим составом населения.

«На самом деле это покушение на территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Этот политик либо провокатор, либо мы должны привлечь его к ответственности за такие слова, используя международные структуры», - отметил Почта.

Эксперт также напомнил, что большая и неделимая Россия пугает не только эпатажных депутатов латвийского сейма.

«Мечты раздробить Россию или вообще уничтожить на Западе не переводятся несколько столетий. Самая большая страна по территории в мире, занимающая важное место в Евразии и оказывающая важное воздействие на мировые события, вызывает озабоченность наших западных коллег, «друзей», - цитирует Почту телеканал RT.