Госдума ужесточит наказание за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель 2 и более человек

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-30T11:40:12+03:00

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За нарушение требований безопасности при выполнении работ и производстве продукции, которое привело к гибели людей, в Госдуме планируют ужесточить наказание.

Разработка законопроекта началась после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, но он касается, в том числе, и использования различных некачественных товаров, например, лекарств, продуктов питания, алкоголя, социальных услуг. Нынешняя мера воздействия в виде санкций не является реально сдерживающим фактором, так как многие получают лишь условные сроки. По 238 статье УК РФ предусматривается до 10 лет тюрьмы в том случае, если не выполнение требований безопасности привели к двум и более смертям.

Как заявляет Анатолий Выборный, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, основная недоработка статьи заключается в отсутствии нижнего предела.

Новый законопроект, по данным "Известий", затронет все сферы, где возможно предоставление услуг или использование недоброкачественных продуктов.