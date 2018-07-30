2018-07-30T11:46:14+03:00
Политика

В Сочи на переговоры прибыла делегация сирийского правительства

Делегацию возглавляет постоянный представитель республики при ООН Башар Джаафари
Екатерина БОЛГОВА
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В Сочи пройдут переговоры по СирииВ Сочи пройдут переговоры по СирииФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В понедельник, 30 июля, в Сочи на переговоры в "астанинском" формате прибыла делегация правительства Сирии под руководством постоянного представителя республики при ООН Башара Джаафари.

Десятый раунд переговоров пройдет при участии представителей стран-гарантов сирийского перемирия - России, Ирана и Турции. Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Делегация Турции будет работать под руководством замглавы МИД Седата Онала, иранскую возглавит помощник главы МИД Хоссейн Джабери Ансари.

Со стороны ООН будет присутствовать спецпредставитель генсека организации Стафан де Мистура в сопровождении экспертов. МИД РФ также пригласил на встречу в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев. Планируется, что на встрече будет присутствовать представители сирийской оппозиции во главе с Ахмадом Тома, передает РИА Новости.

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