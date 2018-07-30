В Сочи на переговоры прибыла делегация сирийского правительства

СЕГОДНЯ 11:46 2018-07-30T11:46:14+03:00

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В понедельник, 30 июля, в Сочи на переговоры в "астанинском" формате прибыла делегация правительства Сирии под руководством постоянного представителя республики при ООН Башара Джаафари.

Десятый раунд переговоров пройдет при участии представителей стран-гарантов сирийского перемирия - России, Ирана и Турции. Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Делегация Турции будет работать под руководством замглавы МИД Седата Онала, иранскую возглавит помощник главы МИД Хоссейн Джабери Ансари.

Со стороны ООН будет присутствовать спецпредставитель генсека организации Стафан де Мистура в сопровождении экспертов. МИД РФ также пригласил на встречу в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев. Планируется, что на встрече будет присутствовать представители сирийской оппозиции во главе с Ахмадом Тома, передает РИА Новости.