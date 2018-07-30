На пляже во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-30T12:02:25+03:00

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Накануне утром, 29 июля, на одном из французских общественных пляжей была найдена бомба времен Второй мировой войны. Снаряд нашли в провинции Пиренеи Восточные на средиземноморском пляже Торрей. При этом отмечается, что в прошлом году рядом было найдено еще три бомбы, из-за чего пляж пришлось закрыть для посещения.

«Снаряд длиной 1 метр и диаметром 20 см обнаружили примерно в тридцати метрах от берега и вызвали саперов», — цитирует сообщение местных экстренных служб телеканал «360».

Прибывшие на место эксперты огородили участок на сто метров по периметру от точки обнаружения снаряда. Специалисты исследовали близлежащие места на наличие других опасных предметов и только после этого приступили к обследованию найденной бомбы.

Отмечается, что к концу дня снаряд был ликвидирован. Однако была бомба уничтожена на месте или ее увели на полигон не уточняется, передает сайт «Дни.ру».