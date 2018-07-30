В Пекине пять человек стали жертвами ДТП с пассажирским микроавтобусом
Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пекине, еще один получил различные травмы и был госпитализирован. Об этом говорится в сообщении транспортной полиции китайской столицы.
Авария произошла в понедельник около 3:00 по местному времени (22:00 воскресенья мск) в районе Чоян, на северном участке пятого транспортного кольца. Микроавтобус врезался в транспортное средство, которое ремонтировало полотно на полосе для экстренной остановки.
Находившиеся в автобусе пять пассажиров скончались на месте, водителя госпитализировали с различными травмами. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее сайту «КП» стало известно об еще одном происшествии на севере китайской столицы — недалеко от моста Цзисянсы потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел в 11 утра по местному времени (6:00 мск).