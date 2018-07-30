2018-07-30T12:21:49+03:00
Наука

Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году

Опасность грозит Мировому океану
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мировому океану грозит экологическая катастрофаМировому океану грозит экологическая катастрофаФото: Александр КАТЕРУША
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Глобальная катастрофа начнется с Мирового океана и случится это уже менее чем через сто лет. Такой прогноз сделали ученые из Кардиффского университета.

По данным специалистов, примерно к 2100 году уровень кислотности в океане достигнет критической отметки и превысит рекорд в 7,8, который был установлен на планете 14 миллионов лет назад.

Исследователи изучили историю Мирового океана за последние 22 миллиона лет и пришли к выводу, что нынешнее повышение кислотности воды в океан связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере, который растворяется в Мировом океане, передает сайт «Дни.ру».

Отмечается, что такие изменения могут отразиться на жизни морских существ и привести к пагубным последствиям. Ученые полагают, что первыми от негативного воздействия пострадают коралловые рифы, образующие целые морские экосистемы, однако опасность грозит и другим морским обитателям, передает телеканал «Звезда».

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